VIDEO/ Lupte intense în regiunea Donețk. Orașul este cuprins de flăcări. Rușii ar folosi drone iraniene

Lupte puternice se dau în orașul Bakhmut, din regiunea Donețk, unde invadatorii ruși bombardează pozițiile armatei de apărare ucrainene care se luptă pentru controlul orașului. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată un oraș distrus, cuprins de flăcări. Astfel, potrivit presei din Ucraina, rușii ar fi folosit dronele iraniene pentru a ataca pozițiile forțele armate ucrainene. Zona estică a orașului Bakhmut este acum complet distrusă, fiind lovite clădiri civile.

The occupiers are barbarically shelling #Bakhmut , #Donetsk region. The eastern part of the city is already almost completely destroyed. pic.twitter.com/ZSkvIrn7o3

Rușii sunt în defensivă aproape peste tot, cu excepția zonelor din jurul orașului Bakhmut și Avdiivka, unde câștigurile au fost lente și limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului, în raportul publicat luni dimineața, 19 septembrie.

NEW: #Russian forces continue to conduct meaningless offensive operations around #Donetsk City and #Bakhmut instead of focusing on defending against #Ukrainian counteroffensives that continue to advance.

Our latest with @criticalthreats:https://t.co/u0KJm6a0Sk pic.twitter.com/R0vCcxz27t

— ISW (@TheStudyofWar) September 18, 2022