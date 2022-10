Putin primește o lovitură dură din Crimeea: Deja 10 000 de locuitori din zonă au părăsit peninsula, fugind de posibila trimitere pe câmpul de luptă

La 21 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat un decret de mobilizare parțială a rezerviștilor din Rusia, pentru a-și suplimenta forțele armatei sale din Ucraina. Însă, președintele Rusiei primește o neașteptată lovitură din Crimeea, regiunea anexată de Moscova ilegal în anul 2014: Deja 10 000 de locuitori din zonă au părăsit peninsula, fugind de posibila chemare și trimitere pe câmpul de luptă.

Un raport al reprezentanței președintelui Ucrainei din Crimeea, postat pe Facebook pe 3 octombrie, arată că „aproximativ 10 000 de cetățeni ucraineni au părăsit peninsula Crimeea ocupată de ruși, în urma anunțului Moscovei privind o „mobilizare parțială”, potrivit The New Voice of Ukraine.

„Localnicii continua să plece de pe teritoriul Crimeei ocupate, cei mai mulți dintre ei fiind tătari. Conform Mejlis, circa 10 000 dintre cetățenii noștri au plecat din Crimeea în Rusia și în străinătate”.



În plus, activiștii locali proruși sunt angajați în persecuția deliberată a cetățenilor ucraineni, care fug de mobilizare.

Dictatorul rus Vladimir Putin a decretat o mobilizare parțială în Rusia pe 21 septembrie 2022 și și-a declarat disponibilitatea de a folosi armele nucleare în cazul unei „amenințări la adresa integrității teritoriale” a Rusiei.

Ulterior, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a anunțat că 300 000 de rezerviști vor fi chemați pentru o mobilizare parțială. El a estimat că resursele de mobilizare ale Rusiei sunt de aproape 25 de milioane de oameni, deși acest număr este considerat cu totul neplauzibil de către experții militari, scrie ziare.com.

După anunțul lui Putin, mii de ruși au început să-și cumpere în masa bilete de avion pentru a fugi în străinătate și de a evita participarea la invazia pe scară largă a Ucrainei.

Statul Major al Ucrainei a raportat pe 29 septembrie că Rusia a chemat deja 100 000 de rezerviști pentru a fi trimiși în războiul din Ucraina, iar primii recruți au ajuns pe câmpul de luptă.

