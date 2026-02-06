Ultima oră! Vremea rea pune pe stop transportul de mare tonaj. Circulația acestuia, sistată temporar în toată țara

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar în toată țara. Măsura a fost luată după o evaluare a situației, în comun cu Administrația de Stat a Drumurilor, pentru a permite intervenția rapidă și în siguranță a echipelor din teritoriu.

În atenția participanților la trafic:

Începând cu ora 11:30, accesul mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistat la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Palanca și Tudora. După ora 12:00, restricția a fost extinsă la toate punctele de trecere a frontierei.

Traficul rutier este dificil pe întreg teritoriul țării, iar în mai multe zone vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale.

Echipajele Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate pe trasee, monitorizează traficul și intervin pentru deblocarea circulației.

Conducătorii auto sunt rugați să evite deplasările neesențiale și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.

Stimați cetățeni, vă recomandăm să vă planificați deplasările cu atenție, să manifestați prudență maximă și să acordați prioritate siguranței în condițiile de ghețuș și polei.

Circulația camioanelor rămâne sistată temporar, până la ameliorarea condițiilor de trafic. Transportatorii trebuie să se conformeze indicațiilor autorităților și să își planifice călătoriile în funcție de restricțiile temporare”, anunță MAI.