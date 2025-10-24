Alexandru Munteanu, desemnat în calitate de candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decretul, semnat de Maia Sandu

Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova.

Decretul a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Alexandru Munteanu se desemnează în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru și se autorizează să întocmească programul de activitate și lista Guvernului și să le prezinte Parlamentului spre examinare”, se arată în Decret.

Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a propus pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament.