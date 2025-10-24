ANRE: Creștere bruscă a prețurilor la petrol după noile sancțiuni SUA

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.

Potrivit ANRE, cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, la 23 octombrie, o creștere bruscă de circa 5%, după ce Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni care vizează principalele companii petroliere ruse. Împreună, Rosneft și Lukoil exportă aproximativ 3,1 milioane barili de țiței pe zi, ceea ce reprezintă o parte semnificativă din fluxurile de petrol ale Federației Ruse.

ANRE precizează că riscul sancțiunilor secundare se extinde asupra sectoarelor transporturilor maritime, bancar și de asigurări care facilitează comerțul cu țiței rusesc, amplificând incertitudinile privind lanțurile de aprovizionare și costurile logistice la nivel global.

În contextul acestor evoluții, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a declarat că este pregătită să își majoreze producția pentru a stabiliza piața internațională, în cazul în care sancțiunile vor continua să afecteze fluxurile comerciale. OPEC, care asigură circa jumătate din producția mondială de țiței, și-a crescut deja obiectivele de producție pentru anul curent cu peste 2,7 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 2,5% din cererea globală.

Ca urmare a acestor tensiuni, cotațiile Platts pentru produsele petroliere derivate au înregistrat în ultima sesiune de tranzacționare o creștere de circa 4% pentru benzină și 6,5% pentru motorină, arată datele comunicate de ANRE.

Astfel, pentru perioada 25-27 octombrie, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,48 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,26 lei.

Prețurile respective ar însemna o scumpire cu patru bani la benzină și cu șase bani la motorină.