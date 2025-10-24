Violența în familie, o rană deschisă în Moldova: 19 cazuri de femicid și mii de victime în 2025

Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și persistente probleme sociale din Republica Moldova. Doar în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 4.400 de victime ale violenței domestice, iar 19 cazuri s-au încheiat cu femicid — uciderea femeilor de către parteneri sau membri ai familiei. Cele mai afectate sunt femeile și fetele cu vârste între 25 și 45 de ani, perioada în care dependența financiară și emoțională de agresor este cea mai mare. În multe situații, violența nu se manifestă doar prin lovituri, ci și prin control, umilire, abuz psihologic sau economic.

Centrul de Justiție Familială al Poliției, care deservește municipiul Chișinău și 22 de raioane, a oferit asistență psihologică, juridică și protecție pentru 710 femei doar în acest an. Directorul instituției, Ivan Crețu, atrage atenția că alcoolul, substanțele psihotrope și lipsa independenței economice sunt factori majori care întrețin acest fenomen. El subliniază că violența nu este limitată la familii marginale, ci se ascunde și în spatele fațadelor „decentelor”, acolo unde tăcerea devine complice.

Organizațiile societății civile joacă un rol crucial în sprijinirea victimelor. Laura Bosnea, promotoare a drepturilor femeilor rome, spune că propria experiență cu violența a determinat-o să acționeze în comunitate. Ea a constatat că multe femei nu știu ce înseamnă violența, nu cunosc instituțiile la care pot apela și rămân captive în relații abuzive. La rândul ei, Elena Cernei, membră a Coaliției Naționale „Viață fără Violență”, subliniază importanța ca femeile, inclusiv cele cu dizabilități, să iasă din izolare și să ceară ajutor.

Veronica Teleucă, directoarea Coaliției, avertizează că „femicidul nu apare brusc, ci este rezultatul unui lanț lung de abuzuri invizibile, în special psihologice”. Ea consideră că violența împotriva femeilor trebuie tratată ca o problemă națională, nu doar ca un fenomen social. ONG-urile cer campanii naționale susținute, educație în școli și implicarea autorităților locale, pentru ca victimele să nu mai fie nevoite să lupte singure.

Autoritățile au anunțat modificări legislative care vor intra în vigoare în prima parte a anului viitor. Termeni precum „femicid”, „determinare la suicid” sau „determinare la avort” vor fi introduși explicit în Codul Penal, iar pedepsele pentru agresori vor fi înăsprite. Totuși, experții avertizează că legea nu este suficientă fără aplicare fermă, coordonare interinstituțională și schimbare de mentalitate. Violența domestică nu poate fi combătută doar cu dosare penale, ci printr-un sistem real de protecție, prevenție și solidaritate.