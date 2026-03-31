R. Moldova va impune stocuri de produse petroliere de siguranță: 90 de zile de import

Republica Moldova urmează să introducă obligativitatea păstrării stocurilor de produse petroliere echivalente cu 90 de zile de import, măsura urmând să fie implementată treptat, pe o perioadă de opt ani. Responsabilitatea va fi împărțită egal între sectorul public și cel privat.

Nolina Pompărău, șefa Direcției Gaze Naturale și Produse Combustibile din cadrul Ministerului Energiei, a declarat în cadrul ședinței Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului din 31 martie că proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, cunoscut ca „oil stocks”, a primit toate avizele interne și urmează să fie transmis Guvernului.

Autoritățile estimează că, dacă nu vor fi necesare consultări publice suplimentare, proiectul poate ajunge în Parlament până în vară.

În prezent, Moldova nu dispune de suficiente spații de stocare a carburanților, motiv pentru care atragerea investițiilor în acest sector este prioritară, a adăugat Pompărău. Conform proiectului, stocurile pot fi realizate atât intern, cât și extern, prin contracte dedicate, pentru a atinge gradual limita de 90 de zile de import.

Modelul ales este unul hibrid, similar cu cel aplicat în 11 state membre UE: jumătate din stocuri vor fi gestionate de o entitate publică, iar cealaltă jumătate va reveni sectorului privat. Responsabilitatea entității publice va fi preluată de o instituție special desemnată, conform directivei europene.

Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Vitalie Mîța, a precizat că proiectul poate genera o ușoară creștere a prețurilor la carburanți, însă aceasta va fi mai mică decât rata medie anuală de inflație, iar perioada de implementare a fost extinsă de la șase la opt ani pentru a amortiza impactul financiar.

Deputatul Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare europeană, a subliniat că măsura nu va influența prețurile pe termen scurt. Proiectul de lege transpune Directiva 119 din 2009 a Uniunii Europene și urmează să fie transmis și Comisiei Europene pentru avizare.