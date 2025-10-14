Transportul rutier se scumpește!

Guvernul Republicii Moldova pregătește o majorare semnificativă a tarifelor pentru transportul rutier între localități, care ar putea ajunge la 20% începând cu 1 martie 2026. Autoritățile au anunțat că intenționează să aprobe miercuri o nouă metodologie de calcul, menită să reflecte costurile reale suportate de operatorii de transport. Oficialii susțin că ajustarea tarifelor este necesară pentru a menține sustenabilitatea serviciilor rutiere, însă pentru călători aceasta reprezintă încă un val de cheltuieli, după creșterile recente la energie, alimente și alte servicii de bază.

Specialiștii în transport public și economiștii avertizează că scumpirile pot afecta semnificativ bugetele familiilor, mai ales în mediul rural, unde majoritatea cetățenilor depind de transportul rutier pentru deplasările zilnice. Creșterea tarifelor ar putea determina o scădere a mobilității populației și o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor, care se confruntă deja cu inflație ridicată și costuri tot mai mari la întreținere.

Operatorii de transport spun că prețurile la combustibil, întreținerea vehiculelor și taxele administrative cresc constant, ceea ce face inevitabilă ajustarea tarifelor. În același timp, pasagerii reclamă că serviciile oferite nu s-au îmbunătățit, iar condițiile rămân precare în unele curse, ceea ce amplifică nemulțumirea față de majorările anunțate.

Autoritățile încearcă să justifice decizia prin necesitatea de a atrage investiții și de a menține rețelele de transport funcționale, inclusiv pe rutele mai puțin profitabile, care leagă localitățile mai mici de orașele mari. Totuși, criticii spun că Guvernul nu a comunicat clar cum vor fi compensate costurile pentru cetățenii vulnerabili sau cum va fi protejat transportul public de efectele inflației.

Călătorii se pregătesc, astfel, să suporte încă o scumpire după energia electrică, alimente și servicii. România, Ucraina sau alte state vecine au implementat în trecut mecanisme de subvenționare pentru pasagerii vulnerabili, dar în Moldova soluțiile sociale par să fie încă limitate, lăsând cetățenii să suporte majorările integral din buzunarul propriu.