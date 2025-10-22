Fost judecător, vizat într-un dosar de corupție: CSM și-a dat acordul ca acesta să fie supus perchezițiilor

Un fost judecător, bănuit de comiterea unor fapte de corupție și infracțiuni conexe, va putea fi supus perchezițiilor și adus silit în fața acuzatorilor de stat, în caz de necesitate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, cu 11 voturi „pentru” și zero „împotrivă”, solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, care îl vizează pe fostul magistrat.

Surse de la Procuratura Anticorupție au declarat pentru Teleradio-Moldova că oamenii legii au descins cu percheziții la fostul judecător imediat după ce membrii CSM și-au dat acordul. Acțiunile se desfășoară și la această oră.

Potrivit CSM, investigațiile vizează posibile fapte de corupere pasivă și trafic de influență, comise în perioada în care persoana vizată exercita funcția de judecător.

Consiliul Superior al Magistraturii a reiterat, în același context, că foștii judecători pot fi trași la răspundere penală pentru acțiunile realizate cu rea-credință în exercitarea funcției. Totodată, instituția a făcut referire la faptul că imunitatea funcțională este menținută doar în condițiile prevăzute de lege.

„Imunitatea funcțională pentru activitățile efectuate în exercitarea mandatului continuă să se aplice acestor acte și după încetarea mandatului, strict în limitele prevăzute de lege și numai în măsura în care acestea reprezintă manifestări ale independenței jurisdicționale”, precizează CSM.