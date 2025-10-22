Alexandru Munteanu: Nu voi adera la PAS

Alexandru Munteanu, pe care PAS urmează să îl propună pentru funcția de prim-ministru, nu intenționează să devină membru al formațiunii. Precizarea a fost făcută de omul de afaceri, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Munteanu spune că se vede mai degrabă ca un manager care să coordoneze echipa executivă, decât ca un politician.

„Știți, la vârsta mea deja e complicat. Nu voi adera la niciun partid, pentru că nu cred că asta ar schimba ceva. Prefer să rămân fără apartenență politică. Cuvântul tehnocrat este deja prea uzat, așa că voi fi mai degrabă un fel de manager, care va încerca să construiască și să coordoneze eforturile întregii echipe, pentru ca nouă, tuturor de aici, să ne fie mai bine”, a declarat Munteanu.

Spune că și-a asumat mandatul de 4 ani, pentru că înțelege că „Moldova are nevoie de stabilitate. E greu să-ți imaginezi ce va fi peste doi sau trei ani, dar, așa cum am explicat și în interviul precedent, eu am luat un bilet doar dus și, deocamdată, în nicio circumstanță nu intenționez să iau bilet înapoi. (…) Stagiul militar, pe vremuri, era de doi ani, iar patru ani înseamnă dublu. Sunt gata să lucrez acest termen dublu”.

Totodată, Munteanu afirmă că nu se vede în politică după încheierea mandatului și intenționează să revină la activitățile sale din mediul privat:

„Nu sunt politician. Prefer să fac ceea ce știu să fac și ceea ce îmi doresc să fac. În principiu, cred că după patru ani aș vrea să mă ocup de lucrurile mele. Chiar discutam cu soția când a venit acel telefon, care ne-a schimbat planurile. Ei bine, i-am spus așa: planurile se amână cu patru ani”.