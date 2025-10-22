Parlamentul de legislatura a XII-a este convocat astăzi în ședința de constituire

Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi în prima ședință plenară, marcând constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este așteptată și președinta Maia Sandu, care va adresa un mesaj noilor parlamentari.

Ședința de constituire va fi prezidată de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. În debutul ședinței, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va prezenta raportul cu privire la rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților. Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.

Etapa următoare prevede formarea fracțiunilor parlamentare. Fracțiunile se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și sunt alcătuite din cel puțin cinci deputați.

Urmează alegerea președintelui Parlamentului, vicepreședinților și formarea Biroului permanent. Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii. Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită președintelui Parlamentului anterior.

Ședința va continua cu stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora. Candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică. Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică și nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului.

În urma alegerilor din 28 septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate are 55 de mandate în noul Parlament. Blocul Electoral Patriotic deține 26 de deputați, iar Blocul Electoral Alternativa – 8 mandate. Partidul Politic Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă au câte 6 deputați fiecare.