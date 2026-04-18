Răsturnare de situație în cazul minorei de 15 ani, „dispărute” în drum spre Chișinău. Poliția: A fost toată ziua cu prietenul

Poliția vine cu noi detalii în cazul minorei de 15 ani care a fost dată dispărută pe parcursul zilei de vineri, 17 aprilie, după ce a urcat într-o mașină de ocazie în satul Corlăteni din raionul Rîșcani. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigații, s-a stabilit că fata a petrecut întreaga zi în compania prietenului său.

Conform datelor prezentate, anume prietenul minorei a fost cel care a petrecut-o, ulterior, acasă și a indus în eroare oamenii legii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

Astfel, pe parcursul nopții, peste 100 de polițiști au fost antrenați în activități de căutare și verificare. Aceștia au analizat imaginile surprinse de camerele de monitorizare a traficului de pe întreg traseul parcurs, au identificat șoferi și alte persoane care au intrat în contact cu minora, fiind dispuse un șir de măsuri speciale de investigație.

„În urma verificărilor s-a stabilit că minora a coborât la Gara de Nord din Chișinău, ulterior deplasându-se cu transportul public până la Gara Centrală. De acolo, împreună cu prietenul său au mers cu microbuzul într-o localitate din raionul Criuleni, la domiciliul băiatului, unde a petrecut întreaga zi. Ulterior, acesta a chemat un taxi și a dus-o acasă, declarând că a găsit-o la Peresecina”, precizează IGP.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale, să nu distribuie informații neverificate și să evite crearea panicii în societate.