Zelenski: Ucraina consideră că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în război

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina consideră că Rusia face pregătiri care indică faptul că va încerca din nou să-și implice aliatul Belarus în războiul care durează de patru ani și care opune Kievul Moscovei.

„Conform informațiilor serviciilor de informații, în zona de frontieră cu Belarus se construiesc drumuri către Ucraina și se amenajează poziții de artilerie”, a scris Zelenski pe Telegram, referindu-se la un raport al comandantului suprem al Ucrainei. „Credem că Rusia va încerca din nou să implice Belarusul în războiul său.”

– articolul continuă mai jos –

Zelenski a declarat că Ucraina a emis instrucțiuni pentru a avertiza conducerea belarusă cu privire la „disponibilitatea Ucrainei de a-și apăra teritoriul și independența”.

Zelenski a spus că a instruit oficiali ucraineni să avertizeze conducerea din Belarus. Totodată, el s-a referit la o operațiune a SUA care l-a implicat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, potrivit Nexta, transmite Mediafax.

„Natura și consecințele evenimentelor recente din Venezuela ar trebui să descurajeze conducerea Belarusului să facă greșeli”, a spus Volodimir Zerlenski.