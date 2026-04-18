Fata de 14 ani dispărută din Râșcani, găsită bătută la marginea drumului

Copila de 14 ani din raionul Râșcani care a dispărut după ce tatăl ei a trimis-o spre Chișinău cu o mașină de ocazie a fost găsită. Potrivit mamei, tânăra ar fi fost bătută, drogată și se află în stare de șoc.

„A fost găsită. La o margine de drum într-o stare gravă, bătută și plină de sânge. Cred că e și mai grav”, a scris o internaută citând-o pe mama tinerei.

Poliția urmează să investigheze cazul.

Amintim că adolescenta și-a petrecut vacanța de Paști la tatăl biologic. În această dimineață, în jurul orei 06:30, părintele a urcat-o într-o mașină de ocazie spre Chișinău, fără a-și nota numărul de înmatriculare al vehiculului.

„La ora 08:30, mama a vorbit cu Sofia la telefon. Copila a spus că se află în Orhei, în mașină, iar telefonul avea aproximativ 80% baterie. La scurt timp, mama a încercat să o contacteze din nou, dar telefonul era deja închis și de atunci nu se mai știe nimic de copilă! Mama sună încontinuu la numărul ei, dar telefonul e închis”, se arată în mesajul unei internaute, publicat cu acordul mamei.