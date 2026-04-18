Kirilo Budanov: Transnistria nu poate fi recucerită fără război

Photo of Timpul.md Timpul.md18 aprilie 2026
1 344

Un lider ucrainean susține că Transnistria nu poate fi recucerită fără război deși grupul rus din teritoriul Republicii Moldova este foarte slab.

Șeful Cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat că Transnistria nu poate fi recucerită fără război, potrivit Nexta. Ucraineanul a explicat că instaurarea controlului asupra regiunii „fără niciun foc de armă” este imposibilă.

În opinia lui, acest lucru s-ar putea face prin forță, dacă este necesar, dar este prematur să se discute subiectul în prezent.

Kiril Budanov a mai spus că grupul rus din Transnistria este slab și că Moscova este preocupată de siguranța acestuia.

Transnistria este o regiune separatistă aflată pe malul stâng al Nistrului între Moldova și Ucraina. Deși și-a declarat independența la începutul anilor 90, niciun stat nu a recunoscut-o ca atare. În regiune se află un grup de militari ruși.

