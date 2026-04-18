Kirilo Budanov: Transnistria nu poate fi recucerită fără război

Un lider ucrainean susține că Transnistria nu poate fi recucerită fără război deși grupul rus din teritoriul Republicii Moldova este foarte slab.

Șeful Cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat că Transnistria nu poate fi recucerită fără război, potrivit Nexta. Ucraineanul a explicat că instaurarea controlului asupra regiunii „fără niciun foc de armă” este imposibilă.

În opinia lui, acest lucru s-ar putea face prin forță, dacă este necesar, dar este prematur să se discute subiectul în prezent.

Kiril Budanov a mai spus că grupul rus din Transnistria este slab și că Moscova este preocupată de siguranța acestuia.

Transnistria este o regiune separatistă aflată pe malul stâng al Nistrului între Moldova și Ucraina. Deși și-a declarat independența la începutul anilor 90, niciun stat nu a recunoscut-o ca atare. În regiune se află un grup de militari ruși.