Ratele creditelor ipotecare scad ca pondere în veniturile unui debitor pe termen lung, în ciuda variaţiei dobânzilor(analiză)

Publicat:

30/04/2025 10:19

Sursa foto: Freepik

Distribuie:

Ratele creditelor ipotecare scad ca pondere în veniturile unui debitor pe termen lung, în ciuda variaţiei dobânzilor, care pot ajunge şi la câteva puncte procentuale, potrivit unei analize realizate de brokerul online Ipotecare.ro. Datele companiei arată că durata medie de rambursare a unui credit ipotecar este de aproximativ 15 ani în România. Dobânda medie a unui credit ipotecar în lei, echivalent a 65.000 de euro, contractat în 2011, era de 8,88% pe an (ROBOR 3M + marjă fixă de 3%). Rata medie a acestuia era de 2.381 de lei, reprezentând 160% din salariul mediu la nivel naţional (1.417 lei) înregistrat la jumătatea anului menţionat. În prezent, dobânda medie fixă pentru creditele ipotecare este de aproximativ 5,60% potrivit calculelor Ipotecare.ro, rata creditului ipotecar contractat în 2011 ajungând la 1.810 lei, adică aproximativ 33% din salariul mediu net de 5.351 de lei înregistrat la nivel naţional în luna februarie a acestui an, informează Agerpres.Conform sursei citate, dobânda creditului ipotecar a variat de mai multe ori pe parcursul celor 15 ani analizaţi: mai întâi s-a înregistrat o scădere graduală, până la un nivel de 3,78% pe an în 2016, când rata a ajuns la 1.506 lei, reprezentând 72% din salariul mediu net la nivel naţional. Ulterior, dobânda a crescut până la 5,93%/an, nivel înregistrat în 2019, când rata a ajuns la o valoare de 1.868 de lei, reprezentând 59% din salariul mediu net la nivel naţional.A urmat o nouă perioadă de scăderi de dobânzi, determinate de măsurile fiscale menite să atenueze efectele pandemiei Covid-19, dobânda medie reducându-se astfel la 4,47% în 2021, când rata aceluiaşi credit a ajuns la 1.618 lei sau 45% din salariul mediu net la nivel naţional.

Anul 2023 a adus un nou vârf de dobânzi, când refinanţarea creditului menţionat ar fi putut aduce o dobândă fixă de 7,32%, rata ajungând la 2.123 de lei sau 46% din salariul mediu net la nivel naţional – ponderea ratei ar fi crescut astfel cu doar un procent în salariul mediu, deşi dobânda a crescut cu aproape două treimi.”Un credit ipotecar trebuie analizat pe o durată de 10 – 15 ani, în care avem şi perioade cu dobânzi foarte scăzute, dar şi perioade cu dobânzi foarte ridicate. În ansamblu însă, ratele ajung să deţină o pondere tot mai redusă în veniturile unui debitor, în ciuda anumitor perioade de creşteri de dobânzi. În plus, debitorii ar trebui să ia în calcul o metodă de refinanţare, cel puţin o dată pe durata de rambursare a unui credit, reducerile de dobândă şi implicit a ratelor putând să fie substanţiale”, a explicat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro, citat în analiză.

Dobânda medie a creditului analizat a fost de circa 5,88% în perioada 2011 – 2025, în timp ce rata medie achitată a fost de aproximativ 1.863 de lei, cu 357 de lei mai mare faţă de cel mai mic nivel înregistrat dar şi cu 518 lei mai mică raportat la nivelul maxim înregistrat.În 2024 au fost acordate în total la nivel naţional credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naţionale a României, în creştere cu 42% comparativ cu anul 2023, acestea incluzând însă şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările. Numărul caselor şi apartamentelor vândute în 2024 la nivel naţional a crescut cu 6,6% comparativ cu 2023, potrivit statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în timp ce în Bucureşti – Ilfov s-au vândut cu 7,6% mai multe locuinţe în 2024. Ipotecare.ro este un broker exclusiv online de credite, care utilizează multipli algoritmi de calcul pentru a genera cea mai optimă opţiune de finanţare pentru fiecare situaţie specifică. SVN Romania | Credit & Financial Solutions este unul dintre cei mai importanţi brokeri de credite ipotecare din România, cu un volum de credite ipotecare intermediate în 2024 în valoare de 160 de milioane de euro. Compania are patru birouri în Bucureşti şi 14 la nivel naţional, în Arad, Bacău, Braşov, Călăraşi, Cluj – Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timişoara şi Târgovişte.

Distribuie:

Urmărește-ne: