Râul Răut, sufocat de mizerie. Apele Moldovei vine cu precizări

Administrația Națională „Apele Moldovei” vine cu precizări cu privire la imaginile video cu râul Răut care au stârnit îngrijorări în mediul online.

Reprezentanții instituției menționează că au loc lucrări de curățare a râului pe o distanță de 10 km, începând cu localitatea Băhrinești, transmite Știri.md.

„Pentru a putea curăța râul a fost necesar să evacuăm apa din lacul de acumulare Florești prin ridicarea stăvilarelor barajului. În urma acestei intervenții au apărut imaginile care au stârnit îngrijorări”, se arată într-un comunicat.

Administrația mai reiterează că aceste activități sunt autorizate și se realizează strict în conformitate cu proiectul tehnic aprobat.

„În continuare, urmează să săpăm canalele de desecare (drenajelor) care vor accelera scurgerea apei și uscarea nămolului. Totodată, acest lucru va permite și intervenția tehnicii mari pentru evacuarea nămolului. În final, albia va fi amenajată și vor fi plantate fâșii de protecție.

Administrația Națională „Apele Moldovei” își exprimă regretul pentru disconfortul creat locuitorilor pe durata executării lucrărilor de întreținere și modernizare și dă asigurări că acestea sunt esențiale pentru protecția mediului și siguranța comunităților. Instituția face apel la înțelegerea cetățenilor și reamintește importanța informării din surse oficiale, pentru a evita interpretări eronate sau informații neconfirmate”, mai precizează instituția.

Amintim că un cetățean a publicat pe rețelele sociale imagini și declarații despre starea deplorabilă a râului Răut, afirmând că acesta „arată de parcă ar fi după apocalipsă”. Potrivit acestuia, problema persistă de mult timp, iar râul este neîngrijit și sufocat de deșeuri. Localnicii din Florești susțin că situația a devenit insuportabilă și că au nevoie de o intervenție urgentă din partea autorităților.