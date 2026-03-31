Razii de mediu la Călărași: Au fost aplicate amenzi de peste 31.000 de lei

Inspectorii de mediu din raionul Călărași, împreună cu angajații Serviciului Situații Excepționale și ai Inspectoratului de Poliție, au desfășurat recent o serie de controale pentru a verifica respectarea legislației de mediu și prevenirea acțiunilor cu impact negativ asupra naturii.

În urma raziilor au fost depistate mai multe încălcări, iar autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 31.500 de lei. Persoanelor sancționate li s-au întocmit procese-verbale contravenționale conform prevederilor legale.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor, cetățenii au fost informați despre riscurile nerespectării regulilor privind gestionarea deșeurilor și arderea necontrolată a vegetației uscate.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește populației că respectarea legislației și adoptarea unui comportament responsabil față de mediu sunt esențiale pentru protejarea naturii și prevenirea degradării ecosistemelor.