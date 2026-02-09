Reacția ministrului Culturii după tensiunile din Dereneu: Clădirea a fost oferită Mitropoliei Basarabiei, în 2019, pentru 50 de ani. Situația trebuie rezolvată legal

Ministrul Culturii, Cristian Jardan a venit cu o reacție după tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, făcând apel „la calm și înțelepciune. „Situația nu trebuie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă la ură și nesupunere. Ea trebuie rezolvată legal”, a scris Jardan pe rețele și a menționat că lăcașul a fost oferit Mitropoliei Basarabiei în anul 2019, pentru o perioadă de 50 de ani.

„Conflictul durează din 2018, când un grup de enoriași au pătruns forțat și ilegal în biserica din sat și au scos forțat din lăcaș preotul care slujea de peste douăzeci de ani acolo. De menționat că, în toată această perioadă, lucrurile s-au complicat de fiecare dată când au intervenit politicienii. Și de această dată situația s-a agravat după implicarea unor deputați. Încă o dovadă că politicul nu trebuie să intervină în activitățile Bisericii.

Clădirea este un monument istoric și aparține Ministerului Culturii. La solicitarea enoriașilor și a preotului care a gestionat-o în toată această perioadă, în 2019, clădirea a fost oferită în folosință pe o perioadă de 50 de ani Comunității Religioase Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Interesul nostru este ca acest monument să fie cât mai bine păstrat și să servească intereselor reale ale comunității.

Între timp, pe acest caz au fost deschise mai multe procese și înregistrate plângeri din partea ambelor părți. Pe unele instanța s-a pronunțat definitiv și irevocabil, pe altele urmează să se expună. Toate deciziile finale trebuie respectate ca atare și legalitatea restabilită. Această situație poate și trebuie să fie rezolvată legal prin bună credință și comunicare”, se arată în mesajul ministrului Cristian Jardan.