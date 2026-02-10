Scandalul „Car Vertical”: Unde s-ar ascunde administratorul canalului de Telegram, dat în căutare internațională

Administratorul canalului de Telegram, Car Vertical, unde erau distribuite imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Republica Moldova s-ar afla în prezent în Bulgaria.

Potrivit acelorași surse, până în prezent, fondatorul canalului nu ar fi fost dat în căutare în dosarul ce vizează distribuirea materialelor intime, ci într-o altă cauză penală.

Totodată, sursele au precizat că acest dosar ar fi fost transmis în gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF).

În 2025, un canal de Telegram, pe care erau încărcate imagini foto și video în ipostaze intime ale unor fete și femei din Moldova, o parte din care ar fi trucate, a bulversat opinia publică. Inițial, accesul ar fi fost gratuit, ulterior fiind instituită o taxă de 300 de lei pentru doritorii de a se abona. Unele tinere au relatat că au fost și ele printre victime, fiind apoi contactate în privat cu propuneri indecente. Asta deoarece sub imagini erau postate și contactele persoanelor care ar apărea în imagini, fie numărul de telefon, fie link la rețelele de socializare ale acestora. Poliția s-a sesizat pe acest caz și a anunțat că investighează mai multe cazuri similare.

Unul dintre primii care a vorbit în spațiul public despre acest canal dubios de telegram a fost jurnalistul Dorin Galben. Acesta a atenționat internauții că escrocii folosesc numele său pentru a cere bani de la utilizatorii care vor să devină membri a unui grup privat cu conținut intim. „Nu pot să cred că s-a ajuns la așa ceva”, a declarat jurnalistul, vizibil afectat de gravitatea situației. Acesta a dezvăluit că în grupul dat sunt postate video-uri și imagini cu fete din Moldova și paginile de pe rețelele de socializare ale acestora.

Și actorul Cătălin Lungu a abordat subiectul, într-un video pe YouTube: „Din ce știu, există un canal de telegram Car Vertical, în care sunt puse poze, informații despre fete, pentru a expune trecutul și istoricul acestora, în sens de cu câți băieți s-a întâlnit etc. Costă 300 de lei să-ți faci abonament? Bolnavă ideea. Nu știu de unde să pornesc lecția de bărbăție pentru băiețași care se abonează și ei, probabil să vadă o bucată de bucă de fată, pentru că înțeleg că se pune material 18+. Îi și compătimesc, probabil sunt supărați pe fete și toată viața au deschis doar site-uri porno și nu au interacționat vreodată cu vreo fată, sau dacă au interacționat, fata le-o fi spus: Hai du-te de aici, că e vai de capul tău. Nu îmi imginez cum un băiat/bărbat să se ocupe cu a posta informații despre alte fete cu cine au fost și ce au făcut. Era o chestie la Micuțu într-un stand up, unde spunea: „Ei nu au simțit niciodată îmbrățișarea caldă a unui vagin”. Doar încerc să intru în capul acestor persoane, să văd cât de tare poate să te supere că o fată nu a vrut să facă sex cu tine, multe nu au vrut”.

Jurnalista Doina Danielean a anunțat că știe cine se ascunde în spatele canalului de Telegram pe care apar imagini foto și video cu caracter intim, cu fete și femei din Moldova, fără consimțământul lor. „Am aflat cine e Voron. Sărmanii lui părinți, cum vor plânge, mi-a scris cineva din instituțiile specializate că urmează niște chestii”, a menționat prezentatoarea, într-un mesaj pe rețele.

Totodată, Poliția Republicii Moldova a anunțat că investighează mai multe cazuri legate de canalul de Telegram pe care sunt încărcate imagini foto și video în ipostaze intime ale unor fete și femei din Moldova, o parte din care ar fi trucate. „Au fost pornite mai multe cauze penale și sunt realizate un șir de măsuri procesuale și de investigație, inclusiv cu parteneri din afara țării”, se menționează într-un comunicat al oamenilor legii.

Avocata Doina Ioana Straisteanu susține că autorul canalului de Telegram Car Vertical, în care sunt umilite sute de fete și femei din Moldova, dar și persoanele care îl promovează sau transmit informații cu caracter sexual riscă dosare penale și chiar pedepse cu pușcăria. „Femeia/fata vizată de aceste răspândiri de informații poate inclusiv solicita calificarea faptei ca și hărțuire sexuală, în baza articolului 173 din Codul penal, care vine cu o sancțiune cu închisoarea de până la 5 ani sau 7 ani, în dependență de consecințe”, a punctat apărătoarea.

Iar avocatul Andrei Domenco a venit cu o serie de sfaturi pentru fetele și femeile din Republica Moldova care au devenit victime pe canalul Telegram Car Vertical. Acesta a publicat un filmuleț pe rețele în care a explicat și cum are loc urmărirea penală, după ce depui o plângere la INI și indici cine crezi că ar putea deține imagini cu conținut pornografic și le-ar fi trimis pe Telegram.

„Închisoare, închisoare, închisoare”. Este reacția actorului Emilian Crețu după ce scandalul „Car Vertical” a luat amploare.

Administratoare Genderdoc, Angelica Frolov s-a arătat indignată de declarația fostului prezentator radio cu privire la scandalul Car Vertical. Aceasta l-a numit drept „avocat” al grupului și i-a adresat o întrebare în care îl întreabă „câți parteneri trebuie să aibă o femeie pentru a fi numită curvă?”. Reacția vine, după ce Cătălin Ungureanu a delarat că susține acest grup de pe telegram, mai mult ca atât el a declarat că „își dorește ca aplicația Telegram, să trăiască mult și bine, iar acest canal să supraviețuiască”: „Nu aș opta pentru închiderea acestuia. E un lucru bun, pentru că poți afla dacă fata care îți place e curvă sau nu?! Ai putea fi surprins”.

Totodată, bloggerița Doina Danielean a relatat că mai multe mame cu copii i-au scris în privat că au fost amenințate de ex-soți sau concubini că le vor posta imaginile foto și video cu carater sexual în canalul de Telegram care se autodeclară că „arată kilometrajul” moldovencelor, dacă ele nu renunță la pensia alimentară.

La rândul său, avocatul Dorin Podlisnic a criticat dur canalul de Telegram Car Vertical. Apărătorul a avertizat administratorii grupului online că bărbații, ai căror soții, logodnice, fiice sau nepoate au fost umilite, făcându-se publice imagini intime în care apar ele, indiferent că sunt adevărate sau trucate, ar putea dori să-și facă singuri dreptate. „Acești oameni nu înțeleg că ei se joacă cu focul, ca atare asta poate răbufni în cu totul altceva. O să se găsească într-o zi un soț sau un prieten sau un logodnic sau un tată sau un bunel, o să identifice cine sunt ei și o să le dea un topor în cap”, a spus Dorin Podlisnic.