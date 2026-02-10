„Nu putea să-l ia cineva în buzunar și să-l ducă”: 160 m de gard, furați din jurul rezervorului cu apă nou construit, la Bălăurești

Aproximativ 160 de metri de gard au fost furați din jurul rezervorului de apă nou construit din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, a anunțat primarul localității, Alexandru Ionel. Poliția a deschis o anchetă.

Alexandru Ionel a făcut un apel către cetățeni și spune că este greu de crezut că furtul ar fi putut trece neobservat.

„O mare atenție, toți locuitorii satului Bălăurești, la rezervorul nostru de apă, nou construit, s-a furat toată plasa din jur, tot gardul. E mult gard, 160 m, nu putea să-l ia cineva în buzunar și să-l ducă, trebuia cineva ceva să vadă. Poliția este pe loc. Cine are informații, vă rog să ne anunțați”, a spus primarul localității, Alexandru Ionel.