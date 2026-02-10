Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu

Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, bănuit de comiterea unei crime acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu, susțin surse apropiate anchetei.

Anterior, acesta a menționat că nu își recunoaște vina.

În august 2024, un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit informațiilor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat pe 13 august.

Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, au mai fi reținuți tatăl edilului, medicul morfopatolog și un consătean.