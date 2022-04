Reacție suspect de „blândă” a Mariei Zaharova (MAE din Rusia) la interzicerea simbolicii fascismului rusesc în R. Moldova / Blocarea „transnistriei” i-a cumințit pe moscoviți?

„Moscova se așteaptă ca Chișinăul să se abțină de la acțiuni care dăunează relațiilor bilaterale”, anunță Zaharova care este cunoscută pentru declarațiile belicoase la adresa altor țări sau oficiali.

„La 7 aprilie, parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamente la codul serviciilor media audiovizuale. Acestea prevăd interzicerea difuzării de programe și filme produse în țări care nu au ratificat Convenția europeană a televiziunii transfrontaliere, printre care și Rusia. La 14 aprilie, Parlamentarii moldoveni au aprobat modificări la codul privind infracțiunile care impun amenzi sau muncă forțată pentru folosirea atributelor și simbolurilor „agresiunii militare”, inclusiv „steaguri și panglici colorate, simboluri, insigne și alte semne similare”, care includ „panglica bicoloră negru-oranj”, adică a Sf. Gheorghe. Acum se așteaptă semnarea acestor modificări de către președintele republicii”, spus Zaharova. „Sperăm ca bunul simț să prevaleze în conducerea republicii și partea moldovenească se va abține de la acțiuni care dăunează relațiilor cu Rusia”, a adăugat ea.

Potrivit Mariei Zaharova, ultimii pași ai R. Moldova nu corespund declarațiilor conducerii sale despre angajamentul pentru un statut neutru și parteneriat cu Rusia.

„Conducerea Republicii Moldova și-a declarat în repetate rânduri angajamentul față de statutul neutru al republicii, respectul pentru drepturile și interesele tuturor locuitorilor săi, parteneriatul pragmatic și reciproc avantajos cu Rusia. Ultimele inițiative legislative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova nu corespund cu aceste declarații, la fel cum nu corespund și alți pași ai Chișinăului. Acestea includ, în special, măsuri restrictive împotriva presei ruse care operează în Moldova, sprijinul necondiționat pentru eforturile Statelor Unite și ale aliaților săi de a îndepărta Rusia din organizațiile internaționale, complicitatea autorităților moldovenești cu privire la acțiunile anti-ruse care au loc de o lună încoace la ambasada Rusiei la Chișinău și încurcând activității acesteia”, a spus ea.

Oleg Serebrian: Pentru prima oară Chișinăul controlează fluxul de mărfuri și oameni din regiunea transnistreană

După închiderea tronsonului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene a apărut problema importurilor în regiunea transnistreană. „Aceasta e o schimbare esențială. La momentul actual noi controlăm definitiv fluxul de mărfuri, fluxul de oameni, circulația și conexiunea acestei regiuni cu restul lumii. Pentru prima dată se întâmplă acest lucru”, a mai spus vicepremierul Serebrian.

Serebrian, despre reținerea abuzivă a Delegației RM în CUC: „Este un caz ieșit din comun”; Tiraspolul recurge la presiuni

„În ultimii ani nu s-au mai întâmplat astfel de situații și nu cred că este întâmplător. Cred că a fost o decizie politică mai curând. În ultima săptămână am văzut un șir de declarații a celor de la Tiraspol destul de contondente la adresa Chișinăului, chipurile am blocat regiunea transnistreană și am fi creat probleme de natură economică. Au fost sesizate și unele misiuni diplomatice pe această temă. Se invocă îndeosebi problema aprovizionării cu medicamente și problema asigurării cu produse fito-sanitare. Am explicat că nu avem nimic împotriva importurilor, dar să se importe ceea ce este legal și conform nomenclatoarelor din RM, nu vom accepta funcționarea unor nomenclatoare paralele pentru diverse produse, inclusiv farmaceutice. Scopul nostru este crearea unui stat întregit, nu lucrăm pentru dezasamblarea RM, cu crearea diferitor precedente de acest gen”, a spus Oleg Serebrian.

Vicepremierul a mai adăugat că administrația de la Tiraspol își dorește ca toate importurile care ajung în regiunea transnsnistreană să fie calificate drept mărfuri de tranzit. „Asta ar însemna că noi recunoaștem cumva că am fi alt stat, deci, e firesc ca noi să recunoaștem importurile pentru regiunea transnistreană ca fiind importuri efectuate pentru RM”. Potrivit vicepremierului de aici rezultă toate celelalte probleme. „Bănuiesc că ceea ce s-a întâmplat azi poate fi o reacție la aceste problemă care persistă deja de două săptămâni”, a mai spus Oleg Serebrian.