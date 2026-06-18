Rectorul Universității de Stat din Comrat, Serghei Zaharia, cercetat pentru acte de corupție. Doi decani, reținuți

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții la Universitatea de Stat din Comrat. Urmare a descinderilor, doi decani din cadrul instituției de învățământ au fost reținuți, iar rectorul universității, Serghei Zaharia, este cercetat în stare de libertate.

Cei doi reținuți sunt decanul Facultății de Drept, Igor Arseni, și decanul Facultății de Economie, Ludmila Todorici.

Potrivit materialelor urmăririi penale, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit mijloace bănești de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice.

În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primire a unor sume de bani de la studenți, inclusiv cetățeni străini, în schimbul acordării unor avantaje necuvenite în procesul de studii. De asemenea, sunt investigate circumstanțele în care ar fi fost perfectate și comercializate lucrări de licență contra unor sume de bani, costul unei lucrări fiind estimat la aproximativ 10 mii de lei.

În vederea acumulării probelor, au fost efectuate percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă.

Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și acumularea probatoriului necesar.