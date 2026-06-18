„Nimeni nu are dreptul să-mi atingă familia”. Valeriu Mircea explică conflictul cu Emilian Crețu

Luptătorul Valeriu Mircea susține că reacția sa dură la adresa influencerului și actorului Emilian Crețu a fost determinată de faptul că acesta ar fi făcut comentarii care i-au afectat familia, în special pe soția sa, Anastasia Nichita.

Mircea a declarat în cadrul podcastului „Arde” că a fost surprins de poziția lui Crețu, având în vedere că cei doi s-au întâlnit în repetate rânduri și au avut relații cordiale.

„Nu mi-aș permite niciodată să ies să vorbesc despre acea persoană cu care stau la masă”, a afirmat sportivul.

Acesta a recunoscut că reacția sa a fost una foarte dură, însă spune că nu o regretă.

„Eu am ieșit în apărarea familiei mele. Atunci când iese cineva și vorbește despre familia mea, eu o să intervin întotdeauna”, a declarat Mircea.

El susține că anumite afirmații făcute de Crețu au afectat-o pe Anastasia Nichita într-o perioadă în care aceasta era deja ținta unor critici și comentarii negative. „Până când sunt eu pe acest pământ, nimeni nu are dreptul să-mi atingă familia”, a spus sportivul.

Cu toate acestea, Mircea afirmă că situația dintre cei doi s-a detensionat între timp și că au avut o discuție directă. „Am dat o mână caldă unul cu altul și totul este sub control. Este ok”, a declarat el.

Sportivul a precizat că nu are nimic personal împotriva lui Emilian Crețu și că apreciază activitatea acestuia. „Poate și este o valoare în modul lui, în ceea ce face el. E actor, bravo lui”, a spus Mircea.

Întrebat dacă regretă mesajul public adresat lui Crețu, luptătorul a răspuns categoric: „Absolut nu regret nimic”.

Totuși, acesta a lăsat să se înțeleagă că subiectul nu este închis definitiv și că cei doi ar putea avea o nouă discuție pentru a clarifica toate neînțelegerile apărute.

Podcastul integral îl puteți urmări mai jos: