Deputatul Alexandru Berlinschii critică reforma justiției: Judecătoriile au peste 40% din posturi vacante

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, susține că Republica Moldova trebuie să treacă de la declarațiile despre „momente istorice” la obținerea unor rezultate concrete în procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul lansării negocierilor pe Clusterul 1 „Valori Fundamentale”.

În cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV, parlamentarul, care este și membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a afirmat că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între condițiile impuse de Bruxelles și interesele naționale ale Republicii Moldova.

„Republica Moldova tot se perindă „prin momente istorice”, dar cred că este timpul să fie livrate rezultate. Și nu în zadar se numesc negocieri – sunt condițiile Uniunii Europene și sunt interesele statului Republica Moldova, iar aici trebuie să fie găsit numitorul comun”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Deputatul a menționat că Clusterul 1 „Valori Fundamentale” vizează domenii esențiale, precum statul de drept, combaterea corupției și drepturile omului, și a formulat o serie de critici la adresa reformelor promovate de actuala guvernare.

Potrivit lui Berlinschii, reforma justiției se confruntă cu probleme, invocând faptul că peste 40% dintre funcțiile din instanțele de fond sunt vacante: „Reforma justiției: o reformează de trei ani de zile și am ajuns cu peste 40% din locurile vacante în judecătorii, în instanțele de fond. La Curtea de Apel, ca să acopere vacanța, au luat judecători de la prima instanță și i-au transferat acolo. Mă refer la acel proces de vetting – urma să fie finalizat anul trecut, în decembrie, l-au mai prelungit cu un an și acum auzim o altă perlă: că extind vettingul și la instanțele de fond.

Urmează, în general, sistemul justiției să fie pus pe brânci. Sunt cazuri când, pentru a stabili prima ședință de judecată, durează cel puțin doi ani de zile. De exemplu, în SUA este nevoie de doi ani de zile ca, de la prima instanță până la cea supremă, să fie finalizat un dosar. Lupta cu combaterea corupției: Raportul GRECO, care nemijlocit vine cu analize, vorbește de „tocmai” șapte acțiuni realizate, iar 16 abia urmează a fi realizate. Drepturile fundamentale ale omului: Aici, în general, nu știu dacă are rost să comentăm”, a declarat Alexandr Berlinschii.

Alexandr Berlinschii a pus sub semnul întrebării și eficiența cheltuielilor pentru consolidarea capacităților instituționale, oferind drept exemplu suplimentarea cu 55 de unități de personal a Cancelariei de Stat, măsură care, potrivit lui, presupune costuri de aproximativ 20 de milioane de lei.

„Și în alte instituții sunt măriri de state de personal. Dar noi vrem rezultate. Republica Moldova, cetățenii țării așteaptă rezultate. Iar actuala guvernare are toate pârghiile pentru a le realiza. Și repet: sunt negocieri, trebuie să se țină cont de interesul statului Republica Moldova”, a declarat deputatul.

În final, Alexandr Berlinschii a afirmat că Partidul Nostru este dispus să contribuie la eforturile de modernizare europeană a țării, însă consideră că perioada sloganurilor politice a trecut și că autoritățile trebuie să demonstreze rezultate concrete. „Noi vom pune umărul pentru ca toate acestea să fie realizate; sper doar să fim auziți și să fie luate în calcul propunerile noastre. Dar situația nu este chiar atât de roz cum încearcă să fie redată și cred că s-a terminat timpul sloganelor și urmează a fi livrate rezultate”, a conchis deputatul.