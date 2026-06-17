R. Moldova a obținut aur, argint și bronz la Olimpiada Europeană de Fizică

Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică, care s-a desfășurat la Gothenburg, Suedia, în perioada 12-16 iunie curent.

Aurul a fost obținut de Alex Secrieru, elev la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău.

Cu argint s-au ales Darius Graur și Victor Sandu, elevi ai aceleiași instituții de învățământ, iar medalia de bronz a fost obținută de către Daniel Mardari, elev la Liceul Teoretic „Aristotel” din Chișinău.

De menționat că la cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei Europene la Fizică au participat circa 200 de elevi din 34 de țări. Țara noastră a fost reprezentată de cinci elevi și un profesor.

Alex Secrieru, elev în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Darius Graur, elev în clasa a XII-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Victor Sandu, elev în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Daniel Mardari, elev în clasa a XII-a, Instituția Publică Liceul Teoretic Aristotel”, Chișinău;

Alexandru Macovei, elev în clasa a XI-a, Instituția Privată Liceul de Creativitate și Inventică „ Prometeu-Prim”, Chișinău;

Serghei Bîzgan, doctor în științe fizice, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova, conducătorul echipei.

Într-un comunicat, Ministerul Educației și Cercetării a adresat felicitări elevilor premianți, cadrelor didactice și părinților care i-au susținut în acest parcurs.