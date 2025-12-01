Rectorul USM, Igor Șarov, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași

Rectorul Universității de Stat din Moldova, istoricul și profesorul Igor Șarov, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași. Distincția onorifică i-a fost oferită în cadrul unei vizite în capitala istorică a Moldovei, acolo unde Igor Șarov a ridicat și Premiul Național Negruzzi, distincție care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific.

Ediția din acest an a Premiilor Negruzzi are o semnificație aparte, marcând 200 de ani de continuitate culturală și civică a familiei Negruzzi. Distincțiile sunt acordate anual pe 1 decembrie, începând cu 2016, transmite IPN.

Festivitatea de decernare a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, unde premiile au fost înmânate de primarul muncipiului, Mihai Chirica.

Evenimentul a fost organizat de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei municipiului Iași, cu sprijinul Domeniilor Lungu – Hermeziu și al principalilor parteneri instituționali.