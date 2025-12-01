Zelenski cere, la Palatul Élysée, ca Războiul din Ucraina ”să se termine în mod demn”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere luni, la Palatul Élysée, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron, ”terminarea acestui război în mod demn”, în contextul în care negocierile cu privire la Războiul din Ucraina se accelerează, relatează BFMTV.

”Dacă azi toată lumea acţionează cinstit şi activ în favoarea păcii şi garantării securităţii, atunci vom reuşi să facem ceea ce trebuie pentru Ucraina, Europa şi America şi interesele pe termen lung ale lumii democratice”, a subliniat şeful statului ucrainean.

”Rusia trebuie să pună capăt acestui război pe care l-a declanţat. Este războiul ei şi ea trebuie să-i pună punct final”, a subliniat Zelenski.

El şi-a reiterat unele dintre revendicări, ca de exemplu ”protecţia, garanţia de securitate şi apărarea independneţei şi suveranităţii Ucrainei”.

”CRUCIADĂ” ÎN FAVOAREA UCRAINEI

Această vizită a lui Volodimir Zelenski la Paris este a zecea de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Ea intervine în contextul în care săptămâna începe cu o ”cruciadă” în favoarea Ucrainei, potrivit şefei diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas.

Kievul şi Washingtonul au discutat duminică, în Florida, în vederea opririi conflictului. S-au realizat ”progrese semnificative”, însă ”sunt necesdare ajustări”, a avertizat Rustem Umerov.

Preşedinţii francez şi ucrainean au discutat cu mai mulţi lideri, inclusiv Keir Starmer, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Mark Rutte şi mai mulţi şefi de stat sau guverne europene.

Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron au discutat, de asemenea, cu emisarul american Steve Witkoff şi Rustem Umerov, negociatorul-şef ucrainean.

Zelenski a salutat pe reţele de socializare ” o discuţie foarte productivă”.

Negocieri ruso-americane sunt prevăzute marţi, la Moscova, unde Vladimir Putin urmează să-l primească pe Steve Witkoff.

”Garanţiile de securitate nu pot fi discutate sau negociate fără ucraineni şi europeni”, a reiterat Emmanuel macron.

Ruşii ”nu par foarte grăbiţi să facă pace”, notează el, după ce un atac rus cu rachetă s-a soldat cu patru morţi şi 40 de răniţi luni, la Dnipro, în partea central-estică a Ucrainei.