Matematica autorităților: Cifrele care decid cine primește compensații la căldură

Guvernul Republicii Moldova a înăsprit criteriile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile reguli includ verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă de evaluare mai strictă a veniturilor.

Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi excluse automat din schema de compensare. De exemplu, dacă o persoană are un depozit de 150.000 de lei cu o dobândă anuală de 4%, adică 4.000 de lei venit, aceasta poate pierde dreptul la compensații, chiar dacă este pensionar și a acumulat banii o viață întreagă.

Pentru a stabili dacă o familie are dreptul la compensație, statul va calcula consumul energetic și ponderea veniturilor alocate pentru energie.

Formula:

R = (cheltuieli lunare pentru încălzire / venitul lunar al familiei) × 100

– Dacă R este sub 20%, compensația nu se acordă.

– Dacă R depășește 20%, familia poate primi compensație, cu condiția să treacă și de al doilea filtru.

De exemplu, o persoană trăiește singură și are un venit de 16.000 lei, iar încălzirea o costă 3.000 lei pe lună.

R = (3.000 / 16.000) × 100 = 18,7%, respectiv nu primește compensație, deoarece este sub pragul de 20%.

Al doilea filtru: „venitul raportat la necesarul minim”

Statul verifică dacă venitul familiei acoperă cel puțin cheltuielile minime de trai.

Formula:

Venit / Cheltuieli minime × 100%

Valorile minime stabilite de stat sunt:

– 5.707 lei pentru persoana care depune cererea

– 3.995 lei pentru fiecare alt membru al familiei

Dacă rezultatul este sub 100%, veniturile familiei nu acoperă necesarul minim, deci persoana are dreptul la compensație.

De exemplu, un pensionar cu pensie de 4.000 lei

– Pensie: 4.000 lei

– Cost încălzire centralizată: 3.500 lei

– Cheltuieli minime stabilite de stat: 5.707 lei

Calcul: 4.000 / 5.707 × 100 = ≈70%

Înseamnă că venitul nu acoperă minimul de trai, iar pensionarul primește compensația maximă.

În acest an statul a redus valoarea maximă a compensației de la 1400 de lei la 1000 de lei.

Totodată, consum prea mare de gaz poate priva solicitanții de compensații.

Pentru gaz: pragul s-a redus de la 450 m cubi la 350 m cubi. Astfel, familiile care depășesc volumul pot pierde dreptul la compensație.

Compensațiile se calculează aplicând un procent la factura finală:

Gaz: 25%, încălzire centralizată: 30%, electricitate: 40%, combustibil solid: 15%

Potrivit ultimelor date ale Ministerului Muncii, la sfârșitul lunii noiembrie peste 780 de mii au depus cereri pentru compensații la căldură.