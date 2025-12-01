Vreme mohorâtă la început de decembrie: Ploi slabe, ceață și temperaturi pozitive

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru intervalul 1–2 decembrie 2025 o vreme predominant noroasă, cu precipitații puține și temperaturi peste media acestei perioade.

Potrivit prognozei, noaptea, pe alocuri, sunt posibile ploi slabe, însă pe parcursul zilei nu se așteaptă precipitații esențiale. Local, se va forma ceață slabă, fenomen care ar putea reduce vizibilitatea în orele dimineții.

Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat.

Temperaturile se mențin pozitive:

Minimele nocturne: +2…+7°C

Maximele zilei: +4…+9°C

Meteorologii menționează că, în pofida cerului închis, vremea rămâne relativ blândă pentru începutul de decembrie.