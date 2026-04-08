Reforma APL: Numărul raioanelor ar putea fi redus de la 32 la 10

Numărul raioanelor ar putea fi redus de la 32 la 10, potrivit conceptului de reformă a administrației publice locale, prezentat de autorități. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a menționat că rolul raioanelor va fi reorientat exclusiv către dezvoltarea regională, transmite IPN.

„Vom avea discuții mai specifice legate de cadrul de finanțare a autorităților publice locale, rolul raioanelor, dar și despre structura primăriilor și accelerarea procesului de digitalizare”, a declarat Alexei Buzu în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit lui, în urma reformei, numărul primăriilor și al consiliilor locale va scădea semnificativ, însă cifra finală va fi stabilită după adoptarea pachetului legislativ în Parlament.

Până în prezent, 310 consilii locale au aprobat inițierea procesului de amalgamare voluntară. În acest context, Guvernul intenționează să tripleze stimulentele financiare pentru localitățile care aleg să se unească. „Primăriile care se vor amalgama vor primi de trei ori mai multe resurse pentru a rezolva probleme importante, precum conectarea la apă și canalizare”, a precizat Alexei Buzu.

Potrivit lui, autoritățile mizează pe amalgamarea voluntară, însă primăriile care nu vor opta pentru acest proces ar putea fi ulterior amalgamate în mod obligatoriu.

De asemenea, autoritățile propun majorarea pragului minim de populație pentru funcționalitatea unei primării la 3 mii de locuitori. Astfel, după alegerile locale generale din 2027, nu va mai exista nicio primărie care să administreze localități cu mai puțin de 3 mii de locuitori.