VIDEO Mark Rutte dă vina pe o eroare de traducere când i-a spus lui Trump „daddy”

Șeful NATO, olandezul Mark Rutte, a explicat joi că remarca sa controversată de anul trecut, în care s-a referit la președintele SUA, Donald Trump, ca la „daddy” („tati”) s-a datorat unei erori de traducere în limba engleză, informează agenția spaniolă de presă EFE.

În cadrul unui forum la Washington, Rutte a fost întrebat dacă îl mai consideră pe Trump „daddy”, după întâlnirea pe care au avut-o miercuri la Casa Albă, în cadrul căreia președintele SUA și-a exprimat dezamăgirea față de aliații NATO din cauza lipsei lor de implicare în războiul din Iran.

„Cât privește «daddy», a fost o problemă de limbaj”, a răspuns Rutte, tratând întrebarea cu umor, potrivit Agerpres.

„Daddy Trump”

Episodul datează din timpul unei întâlniri între cei doi la Haga, în luna iunie a anului trecut.

În timp ce Trump considera că Israelul și Iranul erau „ca doi copii în curtea școlii; se ceartă aprig, apoi se opresc”, Rutte l-a întrerupt pentru a spune: „Și atunci «daddy» (Trump, n.r.) trebuie uneori să folosească un limbaj dur pentru a-i face să se oprească”.

Rutte a explicat joi că nu se referea la Trump ca la „tati” al său: „În olandeză, traducerea cuvântului «daddy» ar fi «tată»”, dar, desigur, cuvântul «tati» are o conotație specială și acum va trebui să trăiesc cu asta tot restul vieții”, a spus el râzând.

Secretarul general a adăugat că episodul a devenit viral pentru că Trump l-a tratat cu umor și a „brodat” pe seama lui.

„Așa se întâmplă când nu ești vorbitor nativ: faci greșeli. Dar a fost amuzant, și de aceea îmi place de el (Trump)”, a concluzionat șeful NATO.

Criticii lui Rutte au interpretat comentariul său ca pe o demonstrație nepotrivită de adulare față de liderul de la Casa Albă.

Trump și-a intensificat recent criticile la adresa NATO din cauza refuzului aliaților de a se alătura unei coaliții militare menite să deblocheze strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran ca represalii pentru atacurile americane.