Prăbușire totală! De ce nu se mai vând apartamentele din Chișinău

Piața imobiliară din Chișinău traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce vânzările de locuințe s-au prăbușit dramatic. În primele trei luni ale acestui an, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 80% comparativ cu nivelul din 2024.

Potrivit statisticilor, în perioada ianuarie–martie au fost vândute doar 623 de apartamente, în timp ce în aceeași perioadă din 2025 se înregistrau circa 2.900 de tranzacții, iar în 2024 – aproximativ 4.000. Experții susțin că piața a pierdut, în ultimii doi ani, câteva mii de tranzacții.

În același timp, ritmul vânzărilor a încetinit semnificativ: dacă în urmă cu doi ani un apartament se vindea, în medie, în 3–4 săptămâni, acum procesul poate dura chiar și 3–4 luni.

Expertul imobiliar Victor Cernomorcenco explică declinul prin nivelul ridicat al prețurilor, care descurajează cumpărătorii. În prezent, un metru pătrat de locuință în Chișinău a ajuns să coste aproximativ 1.720 de euro.

Pentru comparație, în 2023 prețul mediu era de circa 1.070 de euro, iar în 2024 a urcat la aproximativ 1.540 de euro. În centrul Capitalei, prețurile ajung între 2.000 și 7.000 de euro per metru pătrat.

„Mulți potențiali cumpărători nu mai sunt motivați să investească și amână procurarea unei locuințe”, susține expertul.

Paradoxal, deși cererea este în scădere, prețurile nu s-au ajustat semnificativ.

Un alt factor important este reducerea investițiilor din diasporă. Potrivit lui Cernomorcenco, piața imobiliară din Republica Moldova a fost alimentată, timp de peste un deceniu, de banii moldovenilor plecați peste hotare.

În ultimul an, însă, tot mai mulți aleg să investească în locuințe din alte țări, cum ar fi Italia, unde pot cumpăra proprietăți la prețuri similare sau chiar mai avantajoase.

Totodată, contextul regional, inclusiv războiul din Ucraina, i-a determinat pe unii cetățeni să-și direcționeze investițiile în afara țării.

Economistul Marin Gospodarenco afirmă că declinul actual reprezintă „o contracție extrem de mare” a pieței.

Potrivit acestuia, există o ruptură tot mai mare între prețurile locuințelor și veniturile reale ale populației. Salariile nu cresc suficient pentru a ține pasul cu scumpirile, iar creditele ipotecare rămân greu de suportat pentru multe familii.

„Locuința devine tot mai puțin accesibilă”, a subliniat economistul, adăugând că incertitudinea economică îi determină pe mulți să amâne decizia de cumpărare.

Specialiștii nu exclud o posibilă corecție a prețurilor în perioada următoare. Potrivit estimărilor, locuințele ar putea să se ieftinească cu 5–7%, iar în cazul vânzărilor urgente – chiar și cu până la 10%.

În paralel, criza ar putea duce și la o „curățare” a pieței, prin dispariția agențiilor imobiliare necompetitive.

În prezent, în Chișinău există aproximativ 280.000 de apartamente, dintre care circa 70.000 au fost construite după anul 2000. Populația Capitalei a crescut în ultimul deceniu cu aproape 8%, depășind 720.000 de locuitori, ceea ce face ca dezechilibrul dintre cerere, ofertă și puterea de cumpărare să devină tot mai vizibil.