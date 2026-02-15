Zelenski avertizează: Europa nu se poate ascunde la nesfârșit în spatele Ucrainei. Putin, un sclav al războiului

România, Polonia și statele baltice sunt astăzi libere pentru că Ucraina rezistă de patru ani în fața Rusiei și apără frontul european. Este mesajul transmis de Volodimir Zelenski la München.

Liderul ucrainean avertizează însă că Europa nu se poate ascunde la nesfârșit în spatele Ucrainei și trebuie să își asume un rol mai puternic în propria apărare.

„Ucrainenii sunt cei care țin linia frontului european. În spatele poporului nostru se află o Polonie independentă și statele baltice libere.

Există o Moldovă suverană și o Românie fără dictatură. Și chiar și unul precum Viktor (Orban) se poate gândi cum să-și mărească averea, nu cum să-și mărească armata pentru a opri tancurile rusești să revină pe străzile Budapestei.

Vi-l puteți imagina pe Putin altfel decât în război? Să fim serioși. În acest moment, atenția lui este concentrată asupra Ucrainei și nimeni din Ucraina nu crede că ne va lăsa vreodată poporul în pace.

Dar nu va lăsa în pace nici alte națiuni europene, pentru că nu poate renunța la însăși ideea de război. S-ar putea să se vadă pe sine ca pe un țar, dar în realitate este un sclav al războiului.”, a declarat Volodimir Zelenski.