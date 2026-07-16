Regimul PAS își acoperă corupții! Chiriac, despre scandalul privind salariul lui Zgherea: E o problemă de moralitate

Cazul vicepreședintelui Organizației de Tineret PAS, Bogdan Zgherea, angajat la Ministerul Culturii fără diplomă de licență și remunerat cu aproximativ 33 de mii de lei lunar, nu reprezintă o problemă de legalitate, ci una de moralitate. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, Igor Chiriac, care a făcut totodată apel la toleranță, îndemnând ca tânărul să nu fie „ars pe rug” în spațiul public.

Parlamentarul a recunoscut că nivelul salariului acordat unui tânăr angajat la minister este dificil de explicat în raport cu veniturile altor categorii de bugetari, însă a spus că dezbaterea publică nu ar trebui să se transforme într-o condamnare a persoanei.

„Este greu să-i explici unui profesor sau unui angajat în domeniul culturii că un tânăr are un salariu mare. De cealaltă parte, n-aș vrea să scoatem acest tânăr într-o discuție publică, să ardem pe rug un copil care are toată viața înainte. Tânărul respectiv a fost concediat după aceste discuții publice”, a declarat Igor Chiriac în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

În același timp, deputatul spune că angajarea tânărului la minister nu a avut loc cu încălcarea legii, susținând că activitatea acestuia trebuie evaluată prin prisma muncii pe care a prestat-o.

„Nimeni nu neagă faptul că acest caz este o problemă de moralitate, nu este o problemă de legalitate. Acest tânăr trebuie judecat pentru ceea ce a făcut și poate să facă”, a precizat parlamentarul.

Igor Chiriac a respins, totodată, speculațiile potrivit cărora remunerarea tânărului ar fi avut legătură cu activitatea sa politică în cadrul PAS. Potrivit lui, salariul a fost achitat exclusiv pentru munca prestată în cadrul Ministerului Culturii.

„Acest tânăr nu a fost plătit pentru munca din cadrul partidului. El a activat în cadrul ministerului și a fost plătit pentru munca de la minister”, a mai spus deputatul.

Amintim că în presă au apărut informații potrivit cărora vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, activează la Ministerul Culturii fără a deține o diplomă de licență și este remunerat în baza unor contracte succesive de prestări servicii atribuite fără concurs, iar în prezent are un contract în valoare de 300.000 de lei brut pe an.

Potrivit investigației, Bogdan Zgherea și-a început activitatea în instituțiile statului în 2023, când era încă elev în clasa a XII-a.

La scurt timp, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu o reacție, menționând că a fost încetată colaborarea cu Bogdan Zgherea.