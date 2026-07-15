Moldova importă de trei ori mai mult decât exportă. Deficitul comercial se adâncește

Republica Moldova continuă să importe de peste trei ori mai mult decât exportă. În primele cinci luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4,172 miliarde de euro.

Doar în luna mai, exporturile au atins 258,4 milioane de euro, cu 13,2% mai mult decât în aceeași lună din 2025, însă cu 4,2% mai puțin comparativ cu aprilie.

Din totalul exporturilor, 79,5% au reprezentat produse fabricate în Republica Moldova, în valoare de 1,094 miliarde de euro, iar 20,5% au fost reexporturi, estimate la 282 de milioane de euro.

Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. În statele membre au ajuns mărfuri în valoare de 867 de milioane de euro, echivalentul a 63% din totalul exporturilor, cu 11,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, doar 6,1% din exporturi au avut ca destinație țările CSI.

România își menține poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova la export, absorbind 26,5% din totalul mărfurilor livrate peste hotare. Urmează Turcia (14,9%), Italia (9,8%), Cehia (8,5%), Ucraina (7,7%) și Germania (5,3%). Împreună, aceste șase state concentrează aproape trei sferturi din exporturile moldovenești.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la exporturile de semințe și fructe oleaginoase (+50,7%), cereale (+44,1%), uleiuri vegetale (+40,6%), legume și fructe (+10%) și articole prelucrate din metal, care au crescut de 1,6 ori. În schimb, au scăzut exporturile de energie electrică (-33,9%), produse petroliere (-35,6%), vehicule rutiere (-20,4%) și băuturi alcoolice și nealcoolice (-12,1%).

La importuri, tendința de creștere s-a menținut. În primele cinci luni ale anului, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 4,172 miliarde de euro, cu 5,8% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Numai în luna mai, importurile au însumat 806,8 milioane de euro, în creștere cu 6,5% față de mai anul trecut, deși au fost cu 11,5% mai mici comparativ cu aprilie.

Peste jumătate din mărfurile importate – 55,7% – au provenit din Uniunea Europeană, în valoare de 2,323 miliarde de euro, în timp ce doar 3% au fost aduse din țările CSI.

România este și principalul furnizor al Republicii Moldova, cu 24,2% din totalul importurilor. Urmează China (13,5%), Ucraina (9%), Germania (6,9%), Turcia (6,5%), Italia (4,8%) și Polonia (3,1%). Primele zece țări de origine asigură aproape 75% din toate importurile.

Cele mai multe importuri au fost gaze și produse industriale obținute din gaze (11,7% din total), produse petroliere (9,1%), vehicule rutiere (7%), mașini și aparate electrice (6,5%) și energie electrică (3,9%). Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la importurile de produse petroliere (+24,9%), gaze (+11%), echipamente de telecomunicații (+23,3%) și îngrășăminte (+32,6%).