Politică

Jurnalista Cornelia Cozonac: Scandalurile privind remunerarea unor persoane din instituțiile publice nu pot fi încheiate doar prin restituirea banilor sau desfacerea contractelor, ci necesită anchete pentru a stabili dacă au fost comise ilegalități

Photo of Timpul.md Timpul.md16 iulie 2026
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Jurnalista Cornelia Cozonac susține că scandalurile privind remunerarea unor persoane din instituțiile publice nu pot fi încheiate doar prin restituirea banilor sau desfacerea contractelor, ci necesită anchete pentru a stabili dacă au fost comise ilegalități.

Potrivit acesteia, în cazul remunerării fără o muncă efectiv prestată, pot exista indicii de delapidare a banilor publici, iar răspunderea ar trebui să revină atât beneficiarilor plăților, cât și celor care au aprobat contractele și documentele de plată.

Referindu-se la cazul consultantului din cadrul Ministerului Culturii, Cozonac afirmă că trebuie clarificat cum a fost angajat un tânăr fără studii de licență, de ce nu a fost organizat un concurs și ce servicii a prestat efectiv. Ea consideră că, dacă activitatea a fost desfășurată în interes de partid, iar salariul a fost achitat din bani publici, situația trebuie verificată de organele competente.

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Photo of Timpul.md Timpul.md16 iulie 2026
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Timpul.md

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