Ucraina susține că a lovit 20 de nave ale „flotei fantomă” ruse în Marea Neagră

Forțele de drone ale Ucrainei au anunțat că au atacat 20 de nave asociate așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei în Marea Neagră, după ce anterior au lovit alte 116 ambarcațiuni în Marea Azov, relatează Ukrainska Pravda.

Informația a fost făcută publică de comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene, Robert Brovdi, cunoscut și sub porecla „Magyar”.

Potrivit oficialului ucrainean, în noaptea de marți spre miercuri au fost atacate 17 petroliere, două nave-cisternă pentru transportul gazului și un remorcher care operau în Marea Neagră.

„S-a deschis scorul: în noaptea de 15 iulie, primele 20 de petroliere au fost scufundate în Marea Neagră”, a afirmat Brovdi într-un mesaj publicat online.

Acesta a susținut că operațiunea marchează încheierea „primei runde a bătăliei navale”, după acțiunile desfășurate anterior în Marea Azov.

Kievul revendică lovirea a 136 de nave

Conform datelor prezentate de comandantul ucrainean, numărul total al navelor lovite în perioada 6-15 iulie a ajuns la 136.

Dintre acestea, 116 ambarcațiuni ar fi fost atacate în Marea Azov, iar alte 20 în Marea Neagră.

Brovdi a descris bilanțul operațiunii prin formula „20:0”, sugerând că forțele ucrainene nu au înregistrat pierderi în cadrul acțiunii.

Termenul „flotă fantomă” este utilizat pentru a desemna navele folosite de Rusia pentru transportul petrolului și al altor produse energetice în afara mecanismelor de monitorizare și sancțiuni impuse de statele occidentale.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de oficialul ucrainean, navele vizate în Marea Azov sunt în principal ambarcațiuni de dimensiuni mici și medii, utilizate pentru transferul încărcăturilor de țiței către petroliere mai mari.

Aceste operațiuni sunt necesare deoarece multe dintre porturile situate la Marea Azov nu pot primi nave de mare tonaj din cauza adâncimii reduse a apei.

Operațiuni desfășurate în Marea Azov și Marea Neagră

Marea Azov, care comunică cu Marea Neagră prin Strâmtoarea Kerci, a devenit în ultimele luni o zonă importantă pentru transporturile maritime rusești.

Autoritățile ucrainene susțin că atacurile cu drone urmăresc afectarea logisticii maritime a Rusiei și reducerea capacității acesteia de a exporta petrol și alte resurse energetice.

Deocamdată, informațiile privind numărul navelor lovite nu au fost confirmate independent, iar autoritățile ruse nu au comentat public afirmațiile prezentate de partea ucraineană.