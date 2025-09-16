Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru!

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul.

„Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să o investești. Nu mă tem ca Moldova să împrumute bani pentru a construi Canalul ‘Dunărea Moldovei’, proiectul meu numărul unu. De ce în România, Ucraina totul este mai ieftin decât la noi: hainele, produsele, tot? Pentru că ei singuri aduc marfa, folosind transport naval, cel mai ieftin transport în lume”, a declarat Renato Usatîi.

Noi suntem obligați să păstrăm acești 200 de metri de pe Dunăre pe care îi avem și să-i extindem cu 10 km în interiorul țării, a mai adăugat el.

”În loc de 200 de metri ieșire la Dunăre, vom avea malul drept de 10 km și malul stâng de 10 km. Dacă vom primi marfa prin transport naval, prețurile vor scădea”, a subliniat liderul Partidului Nostru.

Proiectul „Dunărea Moldovei”, propus de Partidul Nostru ar aduce beneficii nu doar economiei prin reducerea costurilor, ci și turismului, transformând zona Dunării într-un punct strategic de dezvoltare pentru Republica Moldova.