Renato Usatîi vrea amânarea ședinței Parlamentului în care Munteanu va cere vot de încredere: Să nu se lase îmbrobodit

„Da, e un program bine structurat, cu limbaj proeuropean, dar lipsesc costurile totale, sursele de finanțare, nu e clar nimic despre impactul macrofiscal, nu am văzut mecanisme anticorupție. Am văzut multe vulnerabilități majore, capacitatea administrativă – resursele umane, există această problemă. Cineva s-a gândit la faptul de unde autoritățile locale vor lua atâtea surse financiare pentru cofinanțare. Nimic despre șocuri externe, energie, securitate națională, migrație”, a menționat Renato Usatîi.

2. La ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului vom propune amânarea ședinței în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. Dumnealui a spus că e un program provizoriu. Da, noi înțelegem, acest program se numește „mir – trud – mai – Europa, pace, fericire. Nu ajunge un pom și mulți copii în sate. Dar dacă vreu un program, trebuie să mergem pe formula aceasta. I-am spus: „Dacă este incorect construit fundamentul, casa sau dă crăpături sau se risipește”. Așa că mai bine de amânat și de discutat, dacă vrem un Guvern susținut de toți. I-am mai spus: „Să nu vă lăsați îmbrobodit de unii politicieni, cumetri. La noi pe mulți îi țin pentru că așa a spus partidul”. Dumnealui a promis că cei care nu se vor descurca, vor pleca. Am cerut amânarea ședinței”, a mai precizat Usatîi.