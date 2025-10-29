Vasile Costiuc: Nu vom vota pentru învestirea acestui Guvern

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota în Parlament pentru învestirea noului Guvern, după ce a anunțat anterior că respinge desemnarea acestui premier. „Regretăm că PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi””, a scris Costiuc.

„La Chișinău: se reface verticala puterii

Propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat ne-au întărit convingerea să nu votăm în Parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce am anunțat că respingem desemnarea acestui premier.

Este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să îi cunoască pe cei propuși. Acești candidați la funcția de ministru i-au fost dați pe listă premierului desemnat. De unde să cunoască noul premier ONG-iștii și oamenii din garnitura a doua a regimului Maia Sandu – Dorin Recean pe care acum i-a propus miniștri, dacă a fost plecat peste hotare vreme de peste 20 de ani?

După cum deja se observă, Guvernul Alexandru Munteanu va fi responsabil în fața Președinției Republicii Moldova, deși constituția prevede că Guvernul este responsabil în fața Parlamentului.

Noi, ca deputați, avem datoria să apărăm democrația parlamentară și Constituția Republicii Moldova. Regretăm că s-au întors vremurile “verticalele puterii”, ale lui Vladimir Voronin și Vlad Plahotniuc

Regretăm că Partidul Acțiune și Solidaritate deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi”.

Partidul Democrația Acasă consideră că în situația economică grea, în care tot guvernarea PAS a adus Republica Moldova, este iresponsabilă numirea în cabinetul de miniștri a unor persoane care nu au experiență reală în domeniile pe care le vor conduce.

Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, neasumat politic, cu ONG-isti pe post de miniștri și care nu va fi responsabil în fața parlamentului, ci a președinției, contrar prevederilor constituționale”, a menționat Vasile Costiuc, după consultările cu premierul desemnat.