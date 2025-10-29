Andrei Spînu: „Poliția este folosită ca instrument de presiune asupra antreprenorilor”

Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat în cadrul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune N4 că tot mai mulți antreprenori din Republica Moldova se confruntă cu presiuni din partea autorităților, iar unul dintre instrumentele folosite în acest sens ar fi chiar Poliția.

„O altă problemă este modul în care se presează antreprenorii, și aud din ce în ce mai des despre astfel de cazuri. Se pune presiune pe anumiți antreprenori prin instrumentele pe care le are poliția. Eu cred că acest lucru trebuie să înceteze”, a declarat Spînu.

Fostul ministru a subliniat că, într-o economie sănătoasă, antreprenorii trebuie să aibă libertatea de a-și desfășura activitatea fără teama unor controale abuzive sau a intervențiilor forțate.

„Dacă revenim la creștere economică, un element important este să oferim acea libertate de acțiune pentru antreprenori, ca ei să poată lucra fără frica că oricînd o să vină cineva mascat la ei pe subiecte total deplasate. În toată lumea există instituții care verifică antreprenorii, dar probabil putem să-i verificăm mult mai civilizat — fără să venim cu mascați și să-i speriem”, a precizat el.

Întrebat dacă are cunoștință despre cazuri recente de presiune asupra oamenilor de afaceri, Spînu a confirmat: „Sigur că cunosc, dar nu vreau să dau exemple. Cei care ne urmăresc își vor face concluziile, iar cei care știu despre anumite cazuri probabil vor interveni și vor încerca să schimbe ceva.”

Declarațiile lui Andrei Spînu vin pe fondul unor multiple critici la adresa modului în care instituțiile statului interacționează cu mediul de afaceri, un subiect sensibil în contextul eforturilor autorităților de a îmbunătăți climatul investițional din Republica Moldova.