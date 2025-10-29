Slusari critică programul de guvernare PAS: A fost scris în grabă, pe genunchi

Fostul vicepreședinte al Parlamentului și actual membru al Consiliului de Administrație al „Energocom”, Alexandr Slusari, critică programul de guvernare prezentat ieri de Alexandru Munteanu, susținând că documentul nu cuprinde multe probleme strategice, inclusiv reforma administrativ-teritorială.

„Prima impresie este că acest document a fost scris în mare grabă, pe genunchi și de diferiți oameni, care nu au avut un centru de coordonare.

Capitolele Economie și Agricultură deloc nu cuprind toate problemele strategice, sunt formulate foarte general și mai degrabă reprezintă niște obiective, decât acțiuni concrete. Nici un cuvânt despre sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii. Nimic despre irigare”, scrie Alexandr Slusari pe rețelele sociale.

„Dar cel mai grav este că programul de guvernare nu prevede descentralizarea și reforma administrativ-teritorială și acest lucru provoacă o mare nedumerire. A fost declarația publică a lui Igor Grosu. Au vorbit despre asta și alți fruntași ai PAS-lui. Cu excepția blocului ruso-patriotic ideea respectivă este susținută de toate partidele, reprezentate în Parlament. Chiar este posibil, dacă e necesar, de modificat Constituția. De ce au renunțat de la acest obiectiv strategic?

Aderarea la Uniune Europeană nu este posibilă cu structurile administrativ-teritoriale arhaice, moștenite de la Uniunea Sovietică, și cu un sistem centralizat de administrare, care de mult nu corespunde rigorilor și spiritului Cărții Europene a Autonomiei Locale, ratificată de Parlamentul RM la 2 octombrie 1997.

Oare așa de important este pentru partidul de guvernare, care de două ori a câștigat alegeri cu sloganul integrării europene, să mențină acest sistem centralizat de distribuire a resurselor financiare, că el este gata să încalce standarde europene?”, se mai arată în mesajul lui Slusari.