Reprezentanții UE refuză să părăsească Kievul după amenințările Moscovei

Uniunea Europeană a refuzat să-și evacueze diplomații din Kiev, după ce Rusia a lansat noi amenințări în urma atacului asupra orașului ocupat Starobelsk.

Potrivit presei, ministrul de externe Serghei Lavrov a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio și a declarat că cetățenii americani ar trebui să părăsească Capitala Ucrainei.

Ambasadoarea Uniunii Europene la Kiev, Katarina Mathernova, a reacționat public și a transmis că reprezentanții europeni nu vor pleca din Ucraina.

„Rusia amenință din nou diplomații și cetățenii străini și cere să părăsim Kievul. Dar noi nu plecăm nicăieri. Rusia vrea frică, panică și izolarea Ucrainei. Acest lucru nu va funcționa. Europa nu pleacă nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina”, a declarat oficiala europeană.

Și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, le-a cerut aliaților să nu cedeze „șantajului rusesc”.

Tensiunile au escaladat după atacul asupra orașului ocupat Starobelsk, unde, potrivit autorităților ruse, 21 de persoane au murit.

După atac, Moscova a anunțat că va lovi sistematic obiective militare și „centre de luare a deciziilor” din Kiev. Rusia afirmă că aceste acțiuni reprezintă un răspuns la atacurile ucrainene asupra civililor.

De cealaltă parte, Ucraina susține că ținta loviturii din Starobelsk a fost infrastructura militară.

Pe 24 mai, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului de la începutul invaziei la scară largă. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a inclus și utilizarea rachetei „Oreșnik”. Două persoane au murit, iar alte 91 au fost rănite