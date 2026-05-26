Piața Centrală din Chișinău a publicat noile prețuri la alimente: Ce găsim pe tarabe

Piața Centrală din Chișinău a publicat prețurile actualizate la mai multe produse alimentare comercializate în această perioadă, inclusiv fructe și legume, carne, pește, ouă, dulciuri, fructe uscate și semințe.

În sectorul fructelor și legumelor, căpșunele sunt vândute cu 60 de lei kilogramul, cireșele – cu 50-60 de lei kilogramul, iar o caserolă de afine costă 250 de lei.

Avocado este comercializat cu 100 de lei kilogramul, rodiile – cu 120 de lei, kiwi – cu 70 de lei, merele – cu 10-12 lei, iar ghimbirul – cu 130 de lei kilogramul. Portocalele costă 30 de lei kilogramul.

Varza costă 10 lei kilogramul, ceapa galbenă – 8 lei, castraveții – 18 lei, iar cartofii noi se vând cu prețuri între 14 și 32 de lei.

La ouă, prețurile pornesc de la 16 lei și ajung la 32 de lei pentru 10 bucăți, în funcție de mărime și producător.

Cașul și brânza de oi costă 140 lei/kg, iar brânza de capră – 130.