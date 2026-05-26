Munți de plastic la Fălești: Autoritățile nu au cui să vândă deșeurile sortate

O stație de sortare inaugurată în 2014, cu sprijin financiar european și promisiunea unui sistem modern de reciclare, a ajuns astăzi simbolul dificultăților cu care se confruntă gestionarea deșeurilor în Republica Moldova. La Fălești, plasticul este colectat, sortat și presat, însă baloții stau depozitați de ani întregi, fără cumpărători și fără soluții clare pentru reciclare.

Primarul orașului Fălești, Alexandru Severin, afirmă că una dintre cele mai mari probleme este lipsa unei piețe de desfacere pentru deșeurile reciclabile.

„Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm pe parcursul acestei perioade este că nu avem unde realiza produsele sau deșeurile reciclabile. Mă refer atât la carton, cât și la plastic. La moment, din păcate, nu avem piață de desfacere în Republica Moldova. La cine am apelat, atât primăria, cât și întreprinderea municipală, avem refuz. Ne doare pentru că, conform legislației, nu avem soluții veridice sau soluții de moment pentru a ieși din acest impas”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, oamenii sortează deșeurile, angajații stației își fac munca, iar utilajele funcționează, însă plasticul continuă doar să se acumuleze.

„Încercăm să selectăm și să responsabilizăm cetățenii să sorteze deșeurile, dar, în final, nu avem unde să le realizăm. Până la urmă, cred că nu constă în suma financiară care va fi obținută din vânzarea acestui plastic. Important este ca el să fie reciclabil și să avem un mediu înconjurător curat”, a spus Alexandru Severin.

Întrebat despre blocajele din sistem, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că una dintre cauze este cantitatea prea mică de deșeuri colectate separat în Republica Moldova, ceea ce face neatractivă dezvoltarea afacerilor din domeniul reciclării.

„În Republica Moldova se colectează separat cantități prea mici de deșeuri, astfel încât să vină agenți economici care să dezvolte o anumită afacere. Ei au nevoie de cantități mari pentru a putea pune în funcțiune toate mecanismele și pentru a porni o afacere viabilă. Atâta timp cât, în practică, cea mai mare parte a deșeurilor este depozitată la groapa de gunoi, nu există nici interes din partea mediului de afaceri”, a declarat ministrul.

Potrivit unui studiu realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD/UNDP), rata medie de reciclare a plasticului în Republica Moldova a fost de doar 7% în perioada celor trei ani analizați până în 2021.