Promo-LEX: Moldova încă nu este pregătită pentru reintegrarea regiunii transnistrene

Republica Moldova nu are încă mecanisme suficiente pentru reintegrarea regiunii transnistrene în domenii precum educația, justiția și protecția victimelor abuzurilor. Concluziile se regăsesc în două Cărți Albe prezentate de Asociația Promo-LEX, la Chișinău.

Evenimentul a avut loc pe 26 mai 2026 și a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile. Discuțiile au vizat măsurile necesare pentru ca un eventual proces de reintegrare să fie pregătit instituțional și să țină cont de drepturile omului.

Prima Carte Albă se referă la reintegrarea educațională și analizează efectele celor peste trei decenii de izolare și control ideologic asupra sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentul arată că autoritățile trebuie să pregătească politici pentru democratizarea și dezideologizarea educației, promovarea limbii române, consolidarea unui spațiu civic și cultural comun și coordonarea instituțiilor implicate.

Autoarea documentului, Mihaela Șerpi, avertizează că lipsa unor măsuri proactive poate crea dificultăți în armonizarea programelor școlare, integrarea lingvistică și refacerea încrederii sociale.

A doua Carte Albă vizează justiția și drepturile victimelor. Documentul arată că Republica Moldova nu dispune de un mecanism comprehensiv și coordonat pentru gestionarea consecințelor încălcărilor drepturilor omului comise în regiunea transnistreană.

Potrivit autoarei Nicoleta Hriplivîi, lipsesc politici clare de sprijin pentru victime, mecanisme eficiente de documentare a abuzurilor, cooperare interinstituțională și o viziune strategică privind integrarea justiției în procesul de reintegrare.

Participanții la discuții au subliniat că reintegrarea nu poate fi tratată doar ca un proces politic sau administrativ. Aceasta trebuie să includă măsuri de sprijin, reabilitare și acces la justiție pentru persoanele afectate de abuzuri, precum și o coordonare mai bună între instituțiile responsabile de justiție, drepturile omului și politicile de reintegrare.

Promo-LEX susține că pregătirea pentru reintegrarea regiunii transnistrene trebuie să devină o prioritate strategică a autorităților Republicii Moldova, inclusiv în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.