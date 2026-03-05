Reprezentantul ocupanților, nemulțumit de procedurile de acreditare

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și-a exprimat nemulțumirea față de procedurile de acreditare a personalului misiunii diplomatice, în cadrul întrevederii de miercuri de la Ministerul Afacerilor Externe.

Diplomații ruși ar fi invocat refuzuri repetate și au avertizat că, în cazul în care această practică va continua, ar putea fi aplicate măsuri de reciprocitate.

Sursele mai precizează că partea rusă a solicitat ca toate notele verbale să primească răspunsuri oficiale în scris, nu doar prin comunicare telefonică. În plus, diplomații ruși au subliniat că acționează în conformitate cu Convenția de la Viena și au argumentat că nu există temeiuri obiective pentru tratamentul aplicat ambasadei și personalului acesteia. Printre motivele invocate se numără accesul consular, corespondența diplomatică și procedurile de intrare în țară.

De asemenea, ar fi fost abordată problema utilizării autoturismelor diplomatice de către unii angajați care nu au finalizat procedura de acreditare, precum și dificultățile legate de deschiderea conturilor bancare, subiect care ar fi rămas, în mare parte, fără un răspuns clar.

Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău Oleg Ozerov a fost surprins miercuri ieșind din clădirea Ministerului de Externe.