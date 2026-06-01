Republica Moldova, pe locul 80 în clasamentul mondial al percepției corupției

Republica Moldova se situează pe locul 80 din 182 de țări incluse în Indicele de Percepție a Corupției pentru anul 2025, realizat de Transparency International. Potrivit raportului, Moldova a acumulat 42 de puncte din 100 posibile, cu un punct mai puțin decât în anul precedent.

Datele arată că numărul statelor cu performanțe foarte bune în combaterea corupției este în scădere. Dacă în 2015 existau 12 țări care depășeau pragul de 80 de puncte, în 2025 au rămas doar cinci. Transparency International atribuie această tendință unor factori precum creșterea polarizării politice sau diminuarea încrederii cetățenilor în instituții.

Clasamentul este condus de Danemarca, cu 89 de puncte, urmată de Finlanda, cu 88 de puncte, și Singapore, cu 84 de puncte. La coadă se află Venezuela, cu 10 puncte, Somalia și Sudanul de Sud, cu câte nouă puncte.

În regiune, România ocupă locul 71, cu 45 de puncte, în timp ce Ucraina se situează pe poziția 106, cu 36 de puncte. Rusia se află pe locul 159, cu 22 de puncte.

Indicele măsoară percepția asupra corupției din sectorul public, pe o scară de la 0 la 100, unde un scor mai mare indică un nivel mai redus de corupție percepută. În acest an, media globală a ajuns la 42 de puncte.